شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» تتخطى 4 ملايين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أربعة ملايين و29 ألفا و702 حالة حتى أمس. جاء ذلك حسب البيانات المجمعة ،أمس السبت، لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات بلغ كذلك 278 ألفا و873 حالة وفاة.

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