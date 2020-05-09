شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تكتشف مفاجآت في التسلسل الجيني لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإمارات رصد نوعين من سلالات فيروس " كورونا " بين المرضى، وذلك عقب تسجيل التسلسل الجيني الكامل لـ 25 مريضاً من حالات الإصابة الأولى في مستشفيات الدولة.

وقال عضو مجلس علماء الإمارات الدكتور علوي الشيخ، أمس السبت، إن المجتمع العلمي في الإمارات بادر منذ بداية أزمة كورونا على وضع دراسات تسهم في فهم أعمق للفيروس والبحث عن حلول تسهم في العلاج والحد من الانتشار.

وأضاف أن جامعات وهيئات صحية محلية أجرت دراسة للتسلسل الجيني الكامل لـ 240 مصابا بـ "كورونا".

وتابع قائلا: "الدراسة أظهرت أن استيلاء الفيروس على خلايا الإنسان يحولها إلى مصنع لإنتاج الملايين من الفيروسات، يحدث على آثرها تطورات بسيطة في التسلسل الجيني في الفيروس، وتتطور الى سلالات جديدة".

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ولفت إلى أنه بداية شهر يناير من هذا العام، نشر الباحثون في الصين أول تسلسل جيني لفيروس كورونا المستجد لمريض من مدينة ووهان، وهذه السلالة هي السلالة الأصلية للفيروس، وهذا هو التسلسل الرئيسي المرجعي للفيروس، كما حدد العلماء ثلاث سلالات رئيسية للفيروس هي السلالة A ، والسلالة B، والسلالة C.

وأضاف: "سجلنا تسلسل جيني كامل لـ 25 مريضاً من حالات الإصابة الأولى في الإمارات، وتوصلنا إلى وجود نوعين من السلالات في الدولة" متابعا "أظهرت النتائج أن التسلسل الجيني لـ 24 مريض ضمن السلالة B، معظمهم قدموا من أوروبا، وأظهرت النتائج وجود حالة واحدة من السلالة A لزائرة قادمة من مدينة ووهان الصينية.

وأشار إلى "أن 88 بالمائة من الحالات الأولى في الدولة كانت دون أعراض، أو ظهرت عليها أعراض خفيفة".

واختتم قائلا: "كشفت الدراسة وجود 70 طفرة جينية في هذه السلالات، 17 منها لم يتم ذكرها في التسلسلات الجينية عالمياً"، مشيرا إلى أن "الإمارات أسهمت من خلال الدراسة في توفير في فهم أكبر لفيروس كورونا المستجد".