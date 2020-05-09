شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» ألمانيا: إصابة 169 ألفًا والوفيّات تتجاوز 7 آلاف والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت نسبة نقل العدوى وفقا لمعهد روبرت كوخ لأبحاث الأوبئة في برلين، اليوم، 10ر1، ما يعني أن كل مصاب ينقل العدوى لأكثر من شخص آخر متجاوزا النسبة الحرجة وفق تقديرات المعهد وهي نقل العدوى إلى شخص واحد فقط.
تعتبر ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد أكبر ولاية سجلت فيها نسبة الإصابة قياسا على عدد سكانها، حيث وصل عدد المصابين لكل مائة ألف 5ر340 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر «كورونا» ألمانيا: إصابة 169 ألفًا والوفيّات تتجاوز 7 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.