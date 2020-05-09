شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» ألمانيا: إصابة 169 ألفًا والوفيّات تتجاوز 7 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في ألمانيا رسميا حتى مساء اليوم السبت، إلى ما يزيد على 169300 شخص. فيما بلغت الوفيات نحو 7434 وفاة نتيجة عدوى سارس كوف 2، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وبلغت نسبة نقل العدوى وفقا لمعهد روبرت كوخ لأبحاث الأوبئة في برلين، اليوم، 10ر1، ما يعني أن كل مصاب ينقل العدوى لأكثر من شخص آخر متجاوزا النسبة الحرجة وفق تقديرات المعهد وهي نقل العدوى إلى شخص واحد فقط.

تعتبر ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد أكبر ولاية سجلت فيها نسبة الإصابة قياسا على عدد سكانها، حيث وصل عدد المصابين لكل مائة ألف 5ر340 شخصا.