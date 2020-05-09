شكرا لقرائتكم بومبيو: انسحاب ترمب من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء السبت، إن انسحاب ترمب من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران. وأضاف بومبيو أن الانسحاب من الاتفاق النووي جعل أميركا والشرق الأوسط أكثر أمنا.

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