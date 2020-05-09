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الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في عين زارة جنوبي طرابلس

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أكد المتحدث باسم "​الجيش الوطني​ الليبي"، ​أحمد المسماري​، أن "القوات أسقطت طائرة تركية مسيرة في عين زارة جنوبي ​طرابلس​".

من جهتها، أكدت البعثة الأممية في ​ليبيا​، في وقت سابق من هذا اليوم، أن "قصف مطار معيتيقة يأتي ضمن سلسلة من الهجمات العشوائية التي تنسب في أغلبها قوات موالية ل​خليفة حفتر​"، معربةً عن إدانتها "للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية".

كما كررت البعثة دعوتها "لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة"، منوّهةً بأن "الهجمات العشوائية التي تنسب في أغلبها لقوات موالية لحفتر، أدت منذ بداية الشهر إلى مقتل أكثر من 15 شخصًا وإصابة 50 مدنيًا".

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