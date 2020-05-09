أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 179 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، في ثاني أدنى نسبة وفيات بالفيروس منذ منتصف آذار الماضي.
وأكدت الوزارة تراجع نسبة الوفيات، في الوقت الذي يستعد فيه نصف سكان البلاد للمرحلة التالية من الخروج من قيود العزل العام، في حين تبقى مدريد وبرشلونة في المرحلة صفر إذ أنهما لم تحققا المعايير المطلوبة لتخفيف القيود.
كما أفادت بأن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 26478 حالة بعد 26299 يوم الجمعة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 223578 من 222857.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإسبانية تسجيل 179 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.