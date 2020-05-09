الصحة الإسبانية تسجيل 179 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية تسجيل 179 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الماضية، في ثاني أدنى نسبة وفيات بالفيروس منذ منتصف آذار الماضي.

وأكدت الوزارة تراجع نسبة الوفيات، في الوقت الذي يستعد فيه نصف سكان البلاد للمرحلة التالية من الخروج من قيود العزل العام، في حين تبقى ​مدريد​ و​برشلونة​ في المرحلة صفر إذ أنهما لم تحققا المعايير المطلوبة لتخفيف القيود.

كما أفادت بأن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 26478 حالة بعد 26299 يوم الجمعة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 223578 من 222857.