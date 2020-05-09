رئيس الوزراء العراقي: أوامر بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين العراقيين

أشار رئيس الوزراء ​العراق​ي ​مصطفى الكاظمي​ إلى أنه "سيحاسب المقصرين وسيقدم تعويضات للمتضررين"، مؤكدًا أنه "سيعمل من أجل إجراء انتخابات عراقية شفافة".

وشدد على أنه أصدر "أوامر بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين العراقيين"، لافتًا إلى أن "حكومته شفافة وليست حكومة غرف مظلمة".

كما أفاد بأنه " قرر مع الحكومة اعادة الفريق ​عبد الوهاب الساعدي​ للخدمة، ومنحناه رئاسة جهاز ​مكافحة الإرهاب​"، منوّهًا بأنه "العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات".