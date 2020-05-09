"رويترز": أوباما وضف أسلوب تعامل ترامب مع أزمة كورونا بالفوضوي

أفادت وكالة "​رويترز​" نقلًا عن مصدر مطلع، بأن "الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​، وصف أسلوب تعامل الرئيس ​دونالد ترامب​ مع وباء كورونا بالفوضوي".

وخلال اتصاله مع 3000 عضو بجمعية تحمل اسمه وتضم من خدموا في إدارته، حث أوباما أنصاره على الوقوف خلف المرشح الديمقراطي للرئاسة ​جو بايدن​ الذي يسعى لإزاحة ترامب في انتخابات الثالث من تشرين الثاني 2020.

كما أشار أوباما إلى أن "الانتخابات مهمة للغاية لأن ما نواجهه ليس مجرد فرد أو حزب سياسي بعينه"، منوّهًا بأنه "نحن في معركة مع تلك التوجهات طويلة الأمد والتي تعني أن تكون أنانيا وصاحب عقلية قبلية ومثيرا للانقسام وتنظر للآخر بوصفه عدوا، وهو ما أصبح اتجاها أقوى داخل المجتمع الأميركي".