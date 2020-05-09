غدي خوري: تقرر خفض عدد الرحلات القادمة من الخارج بشكل جزئي

أشار مدير الشؤون السياسية في ​وزارة الخارجية​ السفير ​غدي خوري​ إلى ان إجتماع اللجنة الوزارية ل​عودة اللبنانيين​ خلص إلى خفض عدد الرحلات القادمة من الخارج بشكل جزئي، حتى يتم ضبط الوضع وإعادة التقييم.

وفي حديث تلفزيوني، كشف خوري أن "هناك جدول في الاولويات يتم مراعاته في اختيار اللبنانيين العائدين وهو مقسم إلى 6 فئات تضم الاشخاص العالقين في الخارج والاشخاص الذين لديهم اوضاع صحية صعبة والنساء الحوامل، بالاضافة الى ​الطلاب​ والاشخاص الذين فقدوا أعمالهم في الخارج، اما الفئتين الخامسة والسادسة تضمان العائلات والمقيمين".

وأكد خوري أن "​مجلس الوزراء​ قرر حصر عملية الإجلاء ب​شركة طيران الشرق الاوسط​".