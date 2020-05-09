النشرة: سقوط جريح بحادث صدم في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع ​حادث صدم​ عند دوار القناية في ​مدينة صيدا​ بين دراجة كهربائية و​سيارة​ تاكسي من نوع أفانزا، وقد أدى الحادث إلى إصابة سائق الدراجة (ب.غ) سوري الجنسية وقد عمل عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ في مؤسسة ​معروف سعد​ الثقافية الاجتماعية الخيرية على نقله إلى ​مستشفى​ الهمشري لتلقي العلاج. كما حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادث. إضغط للمزيد

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