توجه عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني بنداء عاجل للحكومة بكل وزاراتها المعنية، وللمؤسسات العسكرية والأمنية، ولاتحادات البلديات والبلديات، من أجل "التشدد الفوري بتطبيق إجراءات الوقاية من وباء كورونا، والعودة لإعتماد التدبير رقم واحد، من أجل انقاذ عكار والشمال".
وإذ جدد مطالبة أهالي عكار والشمال بـ"التحلي بالمسؤولية"، أشار البعريني إلى أن "مناطقنا مسؤوليتنا جميعا وأي خطأ أو إهمال سيودي بنا إلى الهلاك، وكما واجهنا كورونا بالوعي في أسابيعها الأولى، علينا اليوم تكرار التجربة لمنع تفشي الفيروس بين أهلنا وأولادنا وأحبائنا".
كانت هذه تفاصيل خبر وليد البعريني مناشدا المعنيين: للتشدد بتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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