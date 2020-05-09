الطقس غداً غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان بوم الأحد غائم جزئياً الى قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال والداخل، حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.
أما الإثنين، فقليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال وفي الداخل، والثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.
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