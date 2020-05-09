مديرية حماية المستهلك نظمت 105 محاضر ضبط هذا الأسبوع بتوجيه من نعمه

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، نظّمت فرق مراقبي مديرية حماية المستهلك 105 محاضر ضبط خلال هذا الأسبوع، وقد شملت المخالفات بمعظمها ارتفاع اسعار السلع الغذائية وعدم الاعلان عن الأسعار.
كما داهمت فرق حماية المستهلك مستودع في عاليه وحجزت على البضائع واقفلته بالشمع الاحمر بمؤزارة قوى امن الداخلي، وذلك بعدما تبين تقليده لمواد تنظيف لماركات معروفة بمواد غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.
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