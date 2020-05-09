مديرية حماية المستهلك نظمت 105 محاضر ضبط هذا الأسبوع بتوجيه من نعمه

بتوجيه من ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، نظّمت فرق مراقبي ​مديرية حماية المستهلك​ 105 ​محاضر ضبط​ خلال هذا الأسبوع، وقد شملت المخالفات بمعظمها ارتفاع اسعار السلع الغذائية وعدم ​الاعلان​ عن الأسعار.

كما داهمت فرق حماية المستهلك مستودع في ​عاليه​ وحجزت على البضائع واقفلته بالشمع الاحمر بمؤزارة قوى امن الداخلي، وذلك بعدما تبين تقليده لمواد تنظيف لماركات معروفة بمواد غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.