اعتصام أمام سراي طرابلس للمطالبة بإطلاق الموقوفين

ذكرت معلومات صحافية أن عددا من المحتجين تجمعوا أمام مدخل ​سراي طرابلس​، مطالبين بإطلاق الشبان الذين أوقفوا أواخر نيسان الماضي على خلفية احتجاجات تخللها إحراق فرع مصرف وماكينات صراف آلي وآليات للجيش و​قوى الأمن​، إضافة إلى مواجهات مع ​الجيش​.

وردد المشاركون في الاعتصام، هتافات تطالب القضاء بـ"محاسبة الفاسدين والتجار الذين يحتكرون السلع وبرفعون الأسعار يشكل كبير".