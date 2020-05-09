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اعتصام أمام سراي طرابلس للمطالبة بإطلاق الموقوفين

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ذكرت معلومات صحافية أن عددا من المحتجين تجمعوا أمام مدخل ​سراي طرابلس​، مطالبين بإطلاق الشبان الذين أوقفوا أواخر نيسان الماضي على خلفية احتجاجات تخللها إحراق فرع مصرف وماكينات صراف آلي وآليات للجيش و​قوى الأمن​، إضافة إلى مواجهات مع ​الجيش​.

وردد المشاركون في الاعتصام، هتافات تطالب القضاء بـ"محاسبة الفاسدين والتجار الذين يحتكرون السلع وبرفعون الأسعار يشكل كبير".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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