اعتصام أمام سراي طرابلس للمطالبة بإطلاق الموقوفين

ذكرت معلومات صحافية أن عددا من المحتجين تجمعوا أمام مدخل سراي طرابلس، مطالبين بإطلاق الشبان الذين أوقفوا أواخر نيسان الماضي على خلفية احتجاجات تخللها إحراق فرع مصرف وماكينات صراف آلي وآليات للجيش وقوى الأمن، إضافة إلى مواجهات مع الجيش.
وردد المشاركون في الاعتصام، هتافات تطالب القضاء بـ"محاسبة الفاسدين والتجار الذين يحتكرون السلع وبرفعون الأسعار يشكل كبير".
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