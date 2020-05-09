النشرة: الامن الوطني الفلسطيني سلم الجيش شخصا بحوزته حوالي 1500 دولار

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​قوات الأمن​ الوطني الفلسطيني، وبتوجيهات من قائدها ​اللواء صبحي أبو عرب​، سلمت ​مخابرات الجيش اللبناني​ على حاجز ​درب السيم​ عند الطرف الجنوبي المخيم ​عين الحلوة​ المدعو (مصطفى. خ) وبحوزته مبلغ ١٤٥٠ ​دولار​ مزورة من فئة الخمسون دولار، وذلك بعد اعتقاله داخل ​مخيم عين الحلوة​ الذي وفد اليه لتصريفها وستلاحق باقي المتورطين. إضغط للمزيد

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