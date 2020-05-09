مؤسسة جيلبير المجبر الإجتماعية وزعت مواد تعقيم على مختلف الكنائس والمساجد بقضاء جبيل

واصلت مؤسسة الدكتور ​جيلبير المجبر​ الإجتماعية جهودها في توزيع مواد تعقيم كاملة، وقامت لهذه الغاية بتوزيع عشرات مواد التعقيم على مختلف الكنائس والمساجد في ​قضاء جبيل​.

وأكدت المؤسسة أنها مستمرة في مساعيها الإنسانية خاصة في أحلك الظروف، لخدمة الناس والتخفيف عن كاهلهم أعباء ​الحياة​ وقسوتها، وغياب أي دور حقيقي للدولة.

وفي هذا السياق، شكر راعي ابرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ المؤسسة لجهودها في توزيع مواد التعقيم ، بعد قيامها سابقاً بحملة رش مختلف قرى جبيل وبلداتها، كذلك لجهة تقديماتها الإنسانية التي تثمر خيراً في نفوس الناس.

بدوره توجّه مفتي جبيل وأقضيتها سماحة الشيخ غسان اللقيس بكلمات الشكر للمؤسسة على جهودها الإنسانية الجبارة، داعياً ​الدولة​ لأن تتعلم خدمة الناس من هكذا اعمال رائعة ونظيفة.

كما وصلت للمؤسسة رسائل شكر من القائمين على "الحسينيات" في جبيل ، لجهة ما تم تقديمه من مواد تعقيم ورش كامل للمعقمات، ووقوف المؤسسة الدائم في خدمة كل شرائح قضاء جبيل ، ومعها عموم ​لبنان​.