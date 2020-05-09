الصحة الاميركية ستسمح بتوزيع عقار "ريمديسيفير" في الولايات لعلاج كورونا

أشارت ​وزارة الصحة​ الأميركية إلى أنها "ستسمح لوزارات الصحة في الولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة "جلياد ساينسيز" لعلاج مرض "​كوفيد 19​" الناجم عن الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد".

وتعهدت الشركة بتوفير قرابة 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في ​الولايات المتحدة​، في حين أكدت الوزارة أنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.

وأظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة المصابين بكورونا على التعافي في فترات أقل مقارنة مع عقاقير أخرى. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار، ما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.