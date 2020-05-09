تمديد تعليق جلسات المحاكم لغاية 24 أيار

صدر عن وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​، اليوم، تعميم مشترك بتمديد تعليق جلسات المحاكم لغاية 24 أيار الجاري، باستثناء جلسات إصدار الأحكام.

وجاء في التعميم:

"عطفا على تعاميم سابقة، ونظرا للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس ​الكورونا​، وانسجاما مع مقررات ​مجلس الوزراء​ تاريخ 5/5/2020، نقرر ما يلي:

- تمديد تعليق الجلسات لغاية 24/5/2020، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام.

Advertisements

- الاستمرار في البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.

- الاستمرار في إتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الإحتياطي.

- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام بحدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين إثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".