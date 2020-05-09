بومبيو: الإنسحاب من الاتفاق النووي جعل أميركا والشرق الأوسط أكثر أمنًا

أشار ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ إلى أن "الإنسحاب من الإتفق النووي، جنب العالم مخاطر ​إيران​، وجعل ​أميركا​ و​الشرق الأوسط​ أكثر أمنًا".

كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 8 أيار 2018، و بعد انسحابها فرضت واشنطن عقوبات غير قانونية على إيران.

وبعد دعوات إيران المتكررة للدول الأوروبية بالامتثال لالتزاماتها في الاتفاق النووي، اتخذت خطوتها الأولى لخفض التزاماتها بالاتفاق في أيار 2019 ، وذلك بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مؤكدةً أنها ستخفض التزاماتها في الاتفاق النووي على عدة مراحل، وأنها ستتراجع عن خطواتها كلما امتثلت أطراف الاتفاق لتعهداتها.