بومبيو: الإنسحاب من الاتفاق النووي جعل أميركا والشرق الأوسط أكثر أمنًا

أشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أن "الإنسحاب من الإتفق النووي، جنب العالم مخاطر إيران، وجعل أميركا والشرق الأوسط أكثر أمنًا".
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 8 أيار 2018، و بعد انسحابها فرضت واشنطن عقوبات غير قانونية على إيران.
وبعد دعوات إيران المتكررة للدول الأوروبية بالامتثال لالتزاماتها في الاتفاق النووي، اتخذت خطوتها الأولى لخفض التزاماتها بالاتفاق في أيار 2019 ، وذلك بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مؤكدةً أنها ستخفض التزاماتها في الاتفاق النووي على عدة مراحل، وأنها ستتراجع عن خطواتها كلما امتثلت أطراف الاتفاق لتعهداتها.
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