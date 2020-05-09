افتتاح مركز فحص لكوفيد-19 في مقر البرلمان الأوروبي الإثنين

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ستراسبورغ: سيفتتح مركز فحص لكوفيد-19 الإثنين في أحد مباني البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية لإجراء اختبارات لعدد يصل إلى ألفي شخص يوميا، وفق ما أفادت مصادر رسمية.

وجاء في بيان مشترك بين محافظة إقليم الراين الأسفل وبلدية المنطقة والوكالة الإقليمية للصحة والبرلمان الأوروبي أن "توفير فضاء في مبنى لويس فايس مجانا من طرف البرلمان الأوروبي سمح بوضع مركز فحص لكوفيد-19 لخدمة سكان الراين الأسفل وخاصة سكان منطقة ستراسبورغ، في إطار بدء مرحلة إنهاء الحجر".

وسيخصص مركز الفحص لـ"الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ويعتبرهم التأمين الصحي أو الأجهزة الصحية في المدينة مخالطين" لشخص مصاب.

من جهتها، اعتبرت محافظة منطقة الشرق الكبير جوزيان شوفالييه خلال مؤتمر صحافي أن المركز الذي تم إنشاءه في البرلمان الأوروبي "يوفر كل الضمانات لأخذ العيّنات في أفضل الظروف".

وأضافت أن إمكانيات الفحص في إقليم الراين الأسفل سترتفع إلى 8174 يوميا.

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وشدد رئيس بلدية ستراسبورغ رولان ري أن البرلمان الأوروبي لعب دورا "بناء جدا"، خاصة وأن رئيسه هو من اتصل به لعرض المساعدة.

بداية نيسان/أبريل، اقترح رئيس البرلمان، الإيطالي دافيد ساسولي، وضع بعض المباني في ستراسبورغ وبروكسل ولوكسمبورغ على ذمة السلطات، وكذلك بعض السيارات إن اقتضى الأمر.

ومنذ نهاية نيسان/أبريل، تم استخدام مطابخ البرلمان في ستراسبورغ لتجهيز 500 وجبة يوميا يتم توزيعها على المحتاجين.

وفي حين يجري كثير من العمل البرلماني في بروكسل، يوجد مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، لكن البرلمانيين لا يستخدمونه إلاّ لعقد الجلسات العامة في فترة أسبوع من كلّ شهر.

لكن، لم تعقد الجلسات في ستراسبورغ منذ مطلع آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أضر بمنطقة الألزاس بصفة خاصة. ولا توجد في جدول أعمال عام 2020 أي جلسة عامة في المقر قبل أيلول/سبتمبر.