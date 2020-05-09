فرنسا تسجل 80 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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باريس: أعلن مسؤولو وزارة الصحة الفرنسية السبت تسجيل 80 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ في ال24 ساعة الأخيرة، في حصيلة هي الأدنى منذ مطلع نيسان/أبريل.

وتراجعت أرقام المرضى في غرف العناية الفائقة أيضا، حيث تم إدخال 38 مريضا فقط إليها خلال الفترة نفسها.

وسجلت أربع وفيات فقط في المؤسسات الطبية-الاجتماعية لاشخاص مسنين، في تراجع هائل مقارنة مع الاحصاءات اليومية في الأسابيع الماضية، و76 في المستشفيات.

وبحسب الإدارة العامة للصحة فانه لا يزال هناك 22 الفا و614 شخصا في المستشفيات في فرنسا بسبب الفيروس، ودخلت 265 حالة جديدة منذ الجمعة.

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ومنذ بدء انتشار الوباء، أدخل 95 ألفا و829 شخصا الى المستشفيات بينهم 56 ألفا و38 عادوا الى منازلهم.

لكن الإدارة العامة للصحة حذرت من أن "الوباء لا يزال ينتشر في العديد من مناطق البلاد" داعية الى مواصلة الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي وبعض القيود مع بدء تخفيف العزل الاثنين.

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