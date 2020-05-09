شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أوراق للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سعده، نقيب الإعلاميين، أن النقابة لا تغلق أبوابها لتقديم التسهيلات وحل مشكلات الأعضاء فى هذه الأيام حتى يستمر الإعلاميون فى أداء عملهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أنهم جنود شجعان من أجناد هذا الوطن .

وأضاف طارق سعده نقيب الاعلاميين، أن بطاقة عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة هو الضمان الأساسي لأداء الإعلامي لعمله والذهاب إلى عمله بكل سهولة ويسر.

ويرصد ”الخليج 365” فيما يلى الأوراق المطلوبة، للحصول على تصريح مزاولة المهنة:

-استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام.

-بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها المتقدم للإعلام الرسمى.

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- صورة عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح مبين به الأجر ومدة العمل ومكانه وعنوانه.

-صورة بطاقة رقم قومى – جواز السفر سارى حتى تاريخ التقدم .

-أصل شهادة الميلاد والمؤهل الدراسى العالى انتظام أو انتساب "مختوم صورة طبق الأصل .

-شهادة أداء الخدمة العسكرية صورة طبق الأصل.

-صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم .

-أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.