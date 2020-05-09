شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: موازنة قطاع الاتصالات لم تعكس دوره المتنامى فى الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2020/2021 لم تعكس الدور المتنامى للقطاع فى الاقتصاد المصرى فى ظل ملكية الدولة للشركة المصرية للاتصالات وحصة فى أسهم إحدى الشركات وزيادة الرسوم على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح فؤاد أن إجمالى الموازنة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبلغ 80.697 مليار جنيه، بانخفاض قدرة 13.514 مليار جنيه عن اعتمادات العام السابق، متسائلا: "فهل هذا الانخفاض فى إجمالى الموازنة للقطاع يُعبر عن تنامى دور قطاع الاتصالات فى المرحلة القادمة فى ظل التحول الرقمى واستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)".

وأضاف أنه فى مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلاحظ انخفاض الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض الإيرادات المتنوعة من 24.35 مليار جنيه فى اعتمادات 2019/2020 إلى 17.01 مليار جنيه فى تقديرات موازنة 2020/2021 حيث انخفض بند موارد ومصادر رأسمالية أخرى بقيمة 17 مليار جنيه، وزيادة إيرادات رأسمالية أخرى بقيمة 9.9 مليار جنيه، متسائلا: "ما هى طبيعة الموارد والمصادر الرأسمالية واسباب انخفاضها، وطبيعة ومصادر الإيرادات الرأسمالية الأخرى وأسباب زيادتها؟".

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ولفت فؤاد إلى أنه فى مشروع موازنة الديوان العام فى الباب السادس انخفض "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات" من 26 مليار جنيه فى اعتمادات 2019/2020 إلى 17 مليار جنيه فى تقديرات مشروع موازنة 2020/2021 بقيمة 9 مليارات جنية بمعدل انخفاض 34% عن العام السابق، موضحا أن انخفاض الاستثمارات يرجع إلى بند "مبانى غير سكنية" بقيمة 1.36 مليار جنية وانخفاض الآلات والمعدات بقيمة 8.36 مليار جنيه، قائلا: "وبرغم أهمية ترشيد الإنفاق فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلا أن انخفاض الإنفاق على شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات، له تأثيراته الاقتصادية، وبالتالى الأمر يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المشروعات التى تنفذها وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وأسباب انخفاض الاستثمارات فى مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وفيما يتعلق بمشروع موازنة الهيئة القومية للبريد أشار فؤاد إلى وجود انخفاض فى إيرادات النشاط من 29.6 مليار جنيه فى اعتمادات 2019/2020 إلى 27.67 مليار فى مشروع الموازنة 2020/2021، متسائلا أيضا عن أسباب انخفاض إيرادات النشاط فى الهيئة القومية للبريد.

وفى مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد رصد النائب محمد فؤاد انخفاض فى جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 29.978 مليار جنيه إلى 26.811 مليار جنيه فى مشروع الموازنة 2020/2021، مضيفا: "وعلى العكس من موازنة الهيئة القومية للبريد نجد أن موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد حققت زيادة فى إيرادات النشاط من 4.77 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2020/2021 وزيادة فى الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بقيمة 389 مليون جنيه".