محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
سجلت محافظة البحيرة اليوم السبت، حالة وفاة لمشرفة التمريض بمستشفى الصدر في دمنهور، عن عمر ناهز 58 عامًا، وذلك عقب حجزها منذ ٣ مايو الجاري بالعناية المركزة بمستشفى عزل كفر الزيات إثر أصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأكد مصدر طبي، أن زوج مشرفة التمريض، البالغ من العمر 60 عامًا، بالإضافة إلى ابنتها، البالغة 20 عامًا، بين المحتجزين في مركز التأهيل المدني بدمنهور تحت العلاج والرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن حالتهما الصحية جيدة.
وقال المصدر، إن المحافظة سجلت 14 حالة جديدة بينهم حالتين من هيئة التمريض بمستشفى الإحالة في "صدر دمنهور"، ليرتفع عدد الإصابات بين أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى إلى 9 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا ترتفع إلى 9 بين الطاقم الطبي في دمنهور.. ووفاة مشرفة تمريض اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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