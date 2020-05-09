كورونا يصل إلى الجيش الروسي.. وزارة الدفاع تعلن إصابة 1656 من أفرادها

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن فحوصات فيروس كورونا المستجد في البلاد أظهرت وجود 1656 حالة إصابة مؤكدة بين أفراد الجيش الروسي.
وجاء في بيان بثته الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إنه "خلال الاختبارات المستمرة داخل القوات المسلحة الروسية خلال الفترة من 3 مارس إلى 9 مايو، جرى العثور على 1656 جنديا بنتائج إيجابية"، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وأوضحت الوزارة أن جميع الأفراد العسكريين الذين لديهم نتائج إيجابية يخضعون لإشراف مستمر من المسعفين العسكريين، ومنهم: 3 أشخاص في حالة خطيرة و14 في حالة معتدلة، والباقي لم يظر عليهم أعراض المرض.
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