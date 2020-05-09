الكاظمي يعلن إطلاق سراح المعتلقين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين

أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده ستطلق سراح المعتقلين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، مشددا على محاسبة المقصرين، كما أكد على تقديم تعويضات للمتضررين.

وأضاف الكاظمي، خلال كلمة له مساء اليوم السبت،"حكومتنا شفافة وليست حكومة غرف مظلم.. العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب".

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وأشار إلى أنه أمر بتشكيل لجنة من

الخبراء لمساعدة مفوضية الانتخابات من أجل تحقيق انتخابات برلمانية عادلة.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي أن الكاظمي أمر أيضا "بعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة وحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة أشكاله".