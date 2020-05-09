العراق: 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2379 حالة. وأشارت الصحة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم - إلى أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت أيضا 41 حالة تماثلت للشفاء ليصبح إجمالي حالات الشفاء 1702 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 107 حالات. سجلت أيضا 41 حالة تماثلت للشفاء ليصبح إجمالي حالات الشفاء 1702 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 107 حالات. وأعلنت دائرة صحة البصرة بالعراق، اليوم السبت، Advertisements تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء. تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء. وصرحت دائرة صحة الكرخ - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - بتسجيلها 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 11 حالة للشفاء". وفي السياق ذاته، أكدت خلية الأزمة في محافظة الديوانية عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي.

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