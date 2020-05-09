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وفاة صيدلى هندي بعد تناوله خلطة علاجية ضد كورونا

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توفي صيدلى هندي وأدخل مديره المستشفى بعدما تناولا خلطة علاجية حضّراها أملا في أن تساعد على الشفاء من مرض كوفيد-19، على ما أعلنت الشرطة السبت.

 

وكان الرجلان يعملان في شركة متخصصة في طب الأعشاب وقد جربا العلاج المفترض على نفسيهما وهو مزيج من

أكسيد النيتروجين ونيترات الصوديوم، داخل منزل في مدينة تشيناي جنوب شرق الهند.

 

وقد توفي ك. سيفانيسان (47 عاما) في المكان بحسب قائد الشرطة المحلية أشوك كومار.

 

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وهو طوّر تركيبته بعد إجراء عمليات بحث على

الإنترنت واشترى المكونات من السوق المحلية، وفق الشرطي.

 

ولا يوجد دواء أو لقاح حاليا ضد كوفيد-19، ما نتج عنه سباق عالمي لإيجاد العلاج الشافي من هذا المرض الذي أودى بحياة أكثر من 274 ألف شخص.

 

وأحصيت أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس المستجد في الهند التي تفرض تدابير عزل مشددة في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

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