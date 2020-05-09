القبض على مشاركين بمظاهرة أمام البرلمان الألماني

ألقت الشرطة الألمانية القبض على عدد من الأفراد خلال مشاركتهم في مظاهرة أمام البرلمان (بوندستاج) في العاصمة برلين اليوم السبت.

وبحسب مشاهدات مصور صحفي لدى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، احتج متظاهرون، وبينهم مروجون لنظرية المؤامرة، على

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وكان منظمو المظاهرة أخطروا السلطات بتنظيمها. ولم تفصح الشرطة عن عدد المعتقلين.

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وبحسب بيانات متحدثة باسم الشرطة، نوهت

السلطات للمتظاهرين عبر مكبرات صوت بأنه لا يجب أن يتجاوز عدد المشاركين في المظاهرة 50 شخصا.

وذكرت المتحدثة أن الشرطة بدأت بعد ذلك في اعتقال المتجاوزين.

يُذكر أن فريق تليفزيوني تابع لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية تعرض للهجوم خلال مظاهرة أمام البرلمان الألماني يوم الأربعاء الماضي.