فرق الإغاثة الفرنسية تنقذ 16 مهاجرا كانوا متجهين إلى بريطانيا

أنقذت فرق الإغاثة البحرية الفرنسية ليل أمس الجمعة زورقا في بحر المانش على متنه 16 مهاجرا، كانوا يسعون لبلوغ بريطانيا.
واستغاث المهاجرون الذين كان من بينهم طفل صغير بفرق الإنقاذ التي حددت موقعهم على بعد 6 كم من سواحل شمال كاليه شمال البلاد، بعدأن تعطل محرك زورقهم حسب المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال.
وتولى زورق تابع للدرك البحري إنقاذ المهاجرين ونقلهم سالمين إلى مدينة دنكيرك في شمال فرنسا، وسلموا لاحقا لشرطة الحدود.
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