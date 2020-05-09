كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعتزم فرض حجر صحي 14 يوم على القادمين من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة البريطانية، أنها تعتزم فرض حجر إلزامي لمدة 14 يوماً على معظم القادمين على متن رحلات دولية إلى بريطانيا، ما أثار مخاوف المطارات وشركات الطيران التي تعاني بالفعل جراء فيروس كورونا المستجد.

وأكّد المدير التنفيذي لرابطة شركات الطيران المسجلة في بريطانيا، تيم الديرسلاد، لوكالة "فرانس برس"، أنّ الحكومة خاطبت الرابطة بشأن المقترح.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بويس جونسون الإجراء مساء الاحد، مع إعلانه خطته لرفع تدريجي لقرار فرض البقاء في المنازل في 23 مارس لمواجهة تفشي كوفيد-19.

وأشار بالفعل إلى أنه سيواصل تطبيق سياسة "أقصى قدر من الحذر" مع الانخفاض البطيء لمعدل الوفيات في بريطانيا أكثر البلدان تضررا في أوروبا مع وفاة 31587 حالة مؤكدة بفيروس كورونا.

ومن غير المتوقع إدخال أي تغييرات جوهرية على تدابير البقاء في المنزل.

وباستثناء الرحلات القادمة من إيرلندا، على كل الركاب القادمين إلى بريطانيا جوا أو بحرا أو برا أن يبقوا في الحجر لأسبوعين كما كتبت صحيفة "تايمز".

وذكرت الصحيفة أنه سيتم إجراء تدقيق منتظم في العنوان الذي يقدمه المسافرون مع عقوبات محتملة وغرامة ألف جنيه (1100 يورو،1200 دولار) والطرد.

ونقلت "بي بي سي" عن مصادر حكومية وهيئة صناعة الطيران "إيرلاينز يو كاي" قولها إن هذا الإجراء سيصبح ساريا اعتبارا من نهاية مايو.

ودعا قطاع الطيران، المتأزم بالفعل بعد توقف الطائرات في جميع أنحاء العالم إثر تفشي الفيروس القاتل، إلى توضيح الخطط الحكومية في شكل عاجل.

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وقال ديريك بروفان، الرئيس التنفيذي لمطارات "ايه جي اس"، التي تمتلك وتدير العديد من المطارات البريطانية الإقليمية إنّه يجب مراجعة أي حجر صحي بانتظام.

وقال: "سيكون لهذا الإجراء أثر مدمر على الطيران والسياحة. لن يأتي الزائرون الوافدون إلى بريطانيا أثناء وجود ذلك".

وحذّرت رابطة شركات الطيران المسجلة في بريطانيا في وقت سابق من أن الحجر الصحي "سيقضي على السفر الدولي من وإلى بريطانيا".

وقالت "سيجعل ذلك من شبه المستحيل استئناف الطيران في أي وقت قريب ما سيعيق الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا أكثر من ذلك".

وأفاد الديرسلاد في بيان السبت أنّ الرابطة بحاجة إلى مراجعة المزيد من تفاصيل الخطة وأنها ستطلب ضمانات أن القرار "سيقوده العلم" وأنه سيخضع لمراجعة دورية.

وتابع: "نحتاج أيضا إلى رؤية عدد من إجراءات الدعم الجديدة لشركات الطيران خلال هذه الفترة حتى يكون لا يزال لدينا قطاع طيران بريطاني بمجرد رفع فترة الحجر الصحي".

ورفض مكتب جونسون التعليق على الخطط لكن المتحدث باسمه أكد الجمعة أن الفكرة قيد الدراسة. ومع بداية تفشي الوباء، رفضت بريطانيا إغلاق حدودها كالعديد من الدول الأخرى، متعللة بأن الإغلاق لن يكون له تأثير يذكر لأن فيروس كورونا موجود بالفعل في البلاد.

ولكن إذا انخفضت معدلات الإصابة بشكل كاف لبدء رفع الإغلاق، فإن المسؤولين يقولون إن وضع الزوار الأجانب في الحجر الصحي قد يساعد في وقف حدوث زيادة جديدة.

وإلى ذلك، أعلن وزير النقل غرانت شابس عن خطط لزيادة وتحسين مسارات الدراجات وتوسيع الأرصفة في جميع أنحاء بريطانيا خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز ركوب الدراجات والمشي.وحذّر من أنه عندما يتم تخفيف الإغلاق فإن استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي تعني أن شبكة النقل العام لن تكون قادرة إلا على التعامل مع عشر الركاب قبل تفشي الفيروس القاتل.