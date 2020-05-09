الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 4295

وأوضحت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، أن نسبة حالات الشفاء باتت تقارب 25% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة.

وأفادت الدكتورة آمنة الضحاك أن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 33153 فحصا جديدا، ساهمت في الكشف عن 624 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد - 19 من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإمارات 17,417 حالة حتى الآن.

ولفتت إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة من جنسيات مختلفة، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات 185 حالة.