كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا تسجل 1381 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكندية، مساء اليوم السبت، تسجيل 1381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 66 ألفا و 780 مصابا والوفيات إلى 4628.

وسجلت وزارة الصحة، في بيان لها، 157 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسبق أن سجلت السلطات الكندية، الأحد، أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا وعدد الوفيات يتخطى الـ 2760. يذكر أن صرح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأن الخطط الجارية لإعادة تشغيل اقتصادات المقاطعات الكندية لا تعتمد على افتراض أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يطورون مناعة ضده. وقال "ترودو"، في إيجازه اليومي في أوتاوا، يوم السبت: "لا أعتقد أن هناك أي خطط تتوقف على أن يكون بعض الأشخاص محصنين ضد فيروس كورونا COVID-19"، مضيفًا، أن الخطط الإقليمية تركز على منع الانتشار من خلال التباعد الاجتماعي ومعدات الحماية في أماكن العمل، كما أوردت وكالة "رويترز". Advertisements