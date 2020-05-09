كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تراجع العدد اليومي للوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا زاد 194 حالة اليوم السبت، مقابل 243 في اليوم السابق.
وأضافت وكالة الحماية أن عدد الإصابات بلغ 1083 مقابل 1327 يوم الجمعة.
وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 30395 شخصا، وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 218268 وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.