شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة .. السلطة المحلية توقع على عقد تنفيذ طريق نصاب ـ حطيب والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 وقع محافظ شبوة محمد بن عديو اليوم مع احدى شركات المقاولات، على عقد تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع طريق نصاب ـ حطيب ابين البالغ طوله 10 كيلو مترات بتكلفة مليون و600 الف دولار من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

Advertisements واكد المحافظ على اهمية استئناف العمل في المشروع المتعثر منذ سنوات طويلة.. مشددا على ضرورة استكمال دراسات المرحلة الثانية من المشروع والذي ستربط محافظتي شبوة وابين. وجدد تأكيده على مواصلة العمل لايجاد شبكة طرق حديثة تربط المحافظة بمديرياتها والمحافظات المجاورة لها

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