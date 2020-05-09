شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لعبث الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

أدان الأزهر ما أعلنته بعض وسائل الإعلام من قرارات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة في مدينة الخليل، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاصة لتسهيل اقتحام الحرم الإبراهيمى ومواصلة تهويده.

وأكد الأزهر -في بيان اليوم- رفضه القاطع للانتهاكات الصارخة والسياسات التصعيدية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وما توافقت عليه المواثيق الدولية، وذلك في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا.

وناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والتصدي -بقرارات حاسمة- لوقف عبث الاحتلال الإسرائيلي واستخفافه المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ومصادرة حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.