مدينة الطب تعلن شفاء اربعة مصابين من كورونا

اعلنت مدينة الطب، السبت، عن شفاء اربعة مصابين من كورونا وقالت ادارة المدينة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربعة مصابين من فايروس كورونا تماثلوا الى الشفاء، بعدما ظهرت نتائج التحاليل المختبرية لهم والتي كانت سالبة". واضافت انهم "غادروا مركز الشفاء التخصصي التابع للمدينة".

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