افاد مصدر امني في ديالى، السبت، بأن حريقا اندلع بمحاصيل زراعية في المحافظة، فيما تعرض فرق الاطفاء لاطلاق نار ادى لاصابة منتسبين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في محاصيل زراعية بالمقدادية في ديالى".
واضاف انه "عند مباشرة فرق الدفاع المدني بعمليات الاخماد، تعرضت الفرق الى اطلاق نار من مجهولين، ادى الى اصابة احد المنتسبين باطلاقات في منطقة البطن".
ونشر الخليج 365، جدولا بحوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات منذ الواحد والعشرين من شهر نيسان الماضي، حيث بلغت مجموع الحوادث 55 حادثا حيث بلغت المساحات المحترقة 638 دونما والمساحة المنقذة 9316 دونما.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمحاصيل زراعية بديالى وتعرض فرق الاطفاء لاطلاق نار ادى لاصابة منتسبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.