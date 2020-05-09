حريق بمحاصيل زراعية بديالى وتعرض فرق الاطفاء لاطلاق نار ادى لاصابة منتسبين

افاد مصدر امني في ديالى، السبت، بأن حريقا اندلع بمحاصيل زراعية في المحافظة، فيما تعرض فرق الاطفاء لاطلاق نار ادى لاصابة منتسبين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في محاصيل زراعية بالمقدادية في ديالى".

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واضاف انه "عند مباشرة فرق الدفاع المدني بعمليات الاخماد، تعرضت الفرق الى اطلاق نار من مجهولين، ادى الى اصابة احد المنتسبين باطلاقات في منطقة البطن".

ونشر الخليج 365، جدولا بحوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات منذ الواحد والعشرين من شهر نيسان الماضي، حيث بلغت مجموع الحوادث 55 حادثا حيث بلغت المساحات المحترقة 638 دونما والمساحة المنقذة 9316 دونما.