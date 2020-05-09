صحة كربلاء تعلن شفاء طفلة مصابة بكورونا

اعلنت دائرة كربلاء، السبت، عن شفاء طفلة مصابة بكورونا.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طفلة بعمر ( 7 ) سنوات مُصابة بفيروس كُورونا شفيت تماما من الفايروس وغادرت ردهة الحُميَات الحياة، في مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبّية"، مبينة انها "من منطقة حي التعليب".
واضافت انه "بذلك يرتفع إجمالي المُتعافين من الفيروس الى 83 مريضاً، والمتبقين في الردهة 19 حالة فقط".
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