الكاظمي يقرر ترقية الساعدي رئيساً لجهاز مكافحة الارهاب وإطلاق سراح معتقلي التظاهرات

اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، عن إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي للخدمة وترقيته رئيساً لجهاز مكافحة الارهاب، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما جرى في العراق منذ تشرين الاول الماضي، مشيراً الى أنه وجه بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات.

وقال الكاظمي في كلمة له تابعتها الخليج 365، "إتخذنا مجموعة قرارات، في مقدمتها إطلاق رواتب المتقاعدين ونحرص على عدم تأخيرها، وقررنا أيضا تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من تشرين الأول عام 2019 وحتى اليوم، وبما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين".

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وأضاف "كذلك وجهنا الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة بإستثناء من تورط بالدم العراقي".