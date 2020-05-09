هنأ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، السبت، نظيره العراقي مصطفى الكاظمي بمناسبة ترأسه الحكومة، فيما أعرب عن أمله تحقيق التطور والامان للشعب العراقي. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحريري أطلعت عليه الخليج 365، ان "الحريري أجرى اتصالا هاتفياً برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هنأه خلاله بنيله ثقة المجلس النيابي وتأديته اليمين الدستورية". وأضاف أن "الحريري تمنى لرئيس الوزراء العراقي التوفيق في مهامه الجديدة،وان يحقق التطور والأمان والاستقرار والتقدم للشعب العراقي الشقيق".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يهنئ الكاظمي ويعرب عن أمله تحقيق التطور والامان للشعب العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.