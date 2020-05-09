بالفيديو.. سيدة عجوز توقف «موكب السيسي» وتوجه له رسالة.. والرئيس يرد

في لافتة إنسانية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التواصل مع عدد من المواطنين على هامش جولته التي شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة.

وقالت سيدة عجوز"مرتدية الكمامة" للرئيس السيسي: "احنا مش مصدقين والله" ودعت له قائلة: "ربنا ينجحك وينصرك على مين يعاديك وينصرك دايمًا ويحبب فيك خلقه يابني انت وحبايبك كلهم".

ورد عليهم الرئيس السيسي قائلًا: "انا سعيد ان انا بشوفكم والله اه والله والله العظيم انا سعيد اني بشوفكم" وسألهم: "مش عايزة حاجة ..صحيح والله" ليردوا عليه "ده كفاية مقابلتك بس وربنا يستر طريقك" ليرد عليهم الرئيس السيسي: "لا يا أمي ده أنا أجيلكم تاني". حسبما نشر موقع "الوطن".

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة".

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وقد قام الرئيس ايضا بتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وقد تحدث السيد الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد علي تطبيق اجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

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كما التقي الرئيس اثناء التفقد بعدد من المواطنين التي تصادف وجودهم اثناء جولة تفقد سيادته حيث حرص علي تحيتهم والحديث معهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف الي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وقد قام الرئيس ايضا بتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وقد تحدث السيد الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد علي تطبيق اجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

كما التقي الرئيس اثناء التفقد بعدد من المواطنين التي تصادف وجودهم اثناء جولة تفقد سيادته حيث حرص علي تحيتهم والحديث معهم.