أبي خليل في رد ثان على حاصباني: محاضر مجلس الوزراء موجودة وغداً لناظره قريب

في رد ثانٍ على الوزير السابق ​غسان حاصباني​، أشار عضو تكتل "لبنان القوي" وزير الطاقة والمياه الأسبق النائب ​سيزار ابي خليل​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الوقاحة وصلت لدرجة الكذب والتمادي في تزوير الوقائع والحقائق، إنما محاضر ​مجلس الوزراء​ موجودة وتشهد على موقفكم ولن تستطيعوا تزويرها"، قائلاً: "إن غداً لناظره قريب...".

وكان حاصباني قد أشار إلى أن "أبي خليل يتهرب من مسؤولية الفيول المغشوش برميها خطأ على مجلس الوزراء، ويستمر بحرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية وهي ليست بعقد شراء النفط فقط بل بالتقصير بمراقبة التنفيذ، مما أدى الى الغش، وهذه مسؤولية الوزير وليس مجلس الوزراء، فلا يجوز التلطي بالحكومة".