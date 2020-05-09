في رد ثانٍ على الوزير السابق غسان حاصباني، أشار عضو تكتل "لبنان القوي" وزير الطاقة والمياه الأسبق النائب سيزار ابي خليل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الوقاحة وصلت لدرجة الكذب والتمادي في تزوير الوقائع والحقائق، إنما محاضر مجلس الوزراء موجودة وتشهد على موقفكم ولن تستطيعوا تزويرها"، قائلاً: "إن غداً لناظره قريب...".
وكان حاصباني قد أشار إلى أن "أبي خليل يتهرب من مسؤولية الفيول المغشوش برميها خطأ على مجلس الوزراء، ويستمر بحرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية وهي ليست بعقد شراء النفط فقط بل بالتقصير بمراقبة التنفيذ، مما أدى الى الغش، وهذه مسؤولية الوزير وليس مجلس الوزراء، فلا يجوز التلطي بالحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل في رد ثان على حاصباني: محاضر مجلس الوزراء موجودة وغداً لناظره قريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.