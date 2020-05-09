6 إصابات جديدة بكورونا بجديدة القيطع في عكار والاشتباه بـ6 حالات أخرى

ذكرت معلومات صحافية أن نتائج فحوصات الـPCR التي أجراها فريق ​وزارة الصحة​ الطبي والتمريضي، قبل يومين، لخمسين شخصا من أبناء بلدة جديدة القيطع، أظهرت إصابة 6 أشخاص جدد ب​فيروس كورونا​ المستجد، والاشتباه بإصابة 6 آخرين ستعاد الفحوصات لهم. وبذلك يرتفع عدد المصابين في البلدة إلى 15 شخص حتى الآن.

وكان وزير الصحة حمد حسن قد سأل، في حديث تلفزيوني: "هل التعبئة العامة محترمة من المجتمع اللبناني المقيم قبل مطالبة المغتربين بالإلتزام"، لافتاً إلى أن "الحركة طبيعية وحتى الآن هناك 8 حالات سوف يتم الإعلان عنها غداً"، مشيراً إلى أنه في نهاية الاسبوع المنصرم كان لبنان يسجل ما بين صفر و3 حالات، بينما تم تسجيل اليوم 11 حالة: 4 أسماء من العسكريين و7 أسماء من المدنيين المخالطين.