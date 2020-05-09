6 إصابات جديدة بكورونا بجديدة القيطع في عكار والاشتباه بـ6 حالات أخرى

ذكرت معلومات صحافية أن نتائج فحوصات الـPCR التي أجراها فريق وزارة الصحة الطبي والتمريضي، قبل يومين، لخمسين شخصا من أبناء بلدة جديدة القيطع، أظهرت إصابة 6 أشخاص جدد بفيروس كورونا المستجد، والاشتباه بإصابة 6 آخرين ستعاد الفحوصات لهم. وبذلك يرتفع عدد المصابين في البلدة إلى 15 شخص حتى الآن.
وكان وزير الصحة حمد حسن قد سأل، في حديث تلفزيوني: "هل التعبئة العامة محترمة من المجتمع اللبناني المقيم قبل مطالبة المغتربين بالإلتزام"، لافتاً إلى أن "الحركة طبيعية وحتى الآن هناك 8 حالات سوف يتم الإعلان عنها غداً"، مشيراً إلى أنه في نهاية الاسبوع المنصرم كان لبنان يسجل ما بين صفر و3 حالات، بينما تم تسجيل اليوم 11 حالة: 4 أسماء من العسكريين و7 أسماء من المدنيين المخالطين.
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