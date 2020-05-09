السلطات الإماراتية تسجل 624 إصابة بفيروس كورونا و458 حالة شفاء

أعلنت السلطات الإماراتية تسجيل 624 إصابة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ولفتت لوزارة إلى أنه تم تسجيل شفاء 458 شخصًا كانوا مصابين بفيروس كورونا في عموم البلاد، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المتعافين إلى 4295 شخصًا.

كانت المتحدثة باسم ​الحكومة الإماراتية​ آمنة الضحاك الشامسي، كشفت في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، إصابة 30 شخصًا من عائلتين بينهم رضيع لم يتجاوز عمره شهرين، أقامتا تجمعا عائليًا دون الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

ولفتت الشامسي إلى أن "هذا سببه الاستهانة بخطورة وباء كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، داعيةً الجميع إلى "الالتزام بمعايير الوقاية من أجل تجاوز مرحلة الخطر الناجم عن كورونا، واستمرار الإجراءات الصحية الاحترازية، حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم".