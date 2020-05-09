سلطات نيوجيرسي: 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و166 حالة وفاة

أعلنت سلطات ولاية ​نيوجيرسي​ الأميركية تسجيل 1759 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بالتالي العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في عموم البلاد إلى 137085 مصابًا.

ولفتت السلطات إلى أنها سجلت 166 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء في الولاية إلى 9116 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وضع توقعًا جديدًا لحصيلة وفيات كورونا، لافتًا إلى أن "عدد الوفيات بفيروس كورونا قد يبلغ 95 ألفًا في ​الولايات المتحدة​ أو أكثر".