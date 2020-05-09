أردوغان: قبول عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي سيجعل منه لاعبًأ دوليًا مهمًا

طالب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ​الاتحاد الأوروبي​ "بالتخلي عن التمييز ومواقفه الإقصائية تجاه ​تركيا​، وأن يدرك أننا جميعا ركاب سفينة واحدة"، مؤكدًا "عزم وإصرار تركيا لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الانضمام إلى الاتحاد، بالرغم من كافة الصعوبات التي تعترضها".

وشدد أردوغان في رسالة بمناسبة "يوم ​أوروبا​"، على أن "أوروبا تحتفل اليوم بالذكرى 70 لقبول إعلان شومان، الذي يعتبر بمثابة نواة فكرة الاتحاد الأوروبي"، موضحًا أن "تركيا بدأت تحتفل بهذه المناسبة إلى جانب الشعوب الأوروبية منذ عام 1999، عندما وافق الاتحاد على ترشحها لصفوفه".

كما أشار إلى أنه "يجب علينا في هذه المرحلة الحرجة، استغلال الفرص بالشكل الأمثل في سبيل إحياء العلاقات التركية الأوروبية"، منوّهًا بأن "كثيرًا من الدول الأوروبية تقدمت بطلبات للحصول على مساعدات طبية من تركيا، في ظل أزمة ​كورونا​".

وأكد أردوغان على أن "مشاركة تركيا في كافة التدابير التي يتخذها الاتحاد لمكافحة كورونا، ومرحلة ما بعد الوباء، سيجعل من الاتحاد الأوروبي أكثر قوة"، لافتًا إلى أن "الوقت الآن هو وقت التعاون وتوحيد القوى، وإن قبول عضوية تركيا في الاتحاد سيساهم في تعزيز المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية فيه، وسيجعل منه لاعبا دوليا مهما".