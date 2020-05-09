الصحة المصرية: 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ تسجيل 488 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في عموم البلاد إلى 8964 مصابًا.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بالتالي عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 514 حالة وفاة.

كما أفادت بأن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في مصر بلغ 2002 حالة، وعدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية 2476.