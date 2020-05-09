سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن فتح معبر رفح لتسهيل عودة الفلسطينيين من مصر

أكدت السفارة الفلسطينية في القاهرة، أن "السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في اتجاه واحد، لتسهيل عودة الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة، اعتبارا من 12 وإلى 14 أيار الحالي".
ولفتت السفارة إلى أن "سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، تقدم بالشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية على جهودهم المخلصة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، ولكفاح الشعب الفلسطيني المشروع لنيل حقوقه الوطنية الثابتة في الحرية والعودة، والاستقلال الوطني وحق تقرير المصير، وتعزيز صموده على أرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة".
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