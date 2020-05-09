شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": انخفاض ملحوظ فى مخالفات الدراما فى ثانى أسبوع برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم إعلان التقرير الثانى للمجلس عن الأعمال الدرامية التى عرضت خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان الكريم، غدا الأحد.

وأضاف مجدى لاشين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تراجعا ملحوظا فى حجم المخالفات والملاحظات على الأعمال الدرامية التى عرضت فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان مقارنة بالأسبوع الأول من رمضان.

ولفت مجدى لاشين، الى أن الأمور تسير بشكل طبيعى، وأن الملاحظات خفيفة، مشيرا إلى أن كافة الملاحظات التى رصدت لا ترقى باعتبارها مخالفات صريحة، وفقا لمعايير المجلس التى يتم التقييم بناءً عليها.

Advertisements

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد من قبل أن تقارير لجان الرصد والمتابعة بالمجلس رصدت انخفاضاً فى حجم الملاحظات على الأعمال الدرامية وتدنى عدد المخالفات بها.

وأضاف المجلس فى تقريره الأول، عن دراما رمضان والبرامج التى عرضت فى أول أسبوع من الشهر الكريم، أنه تزايد المساحات التى خصصتها الشاشات هذا العام للبرامج الدينية، والتى جاءت بشكل يتناسب مع الشهر الكريم وروحانياته، ويراعى الظروف التى تمر بها البلاد، حيث يتخطى نحو ربع المساحة الزمنية للبث فى بعض القنوات التابعة للتليفزيون المصرى وبعض القنوات الخاصة تتصدرها CBC، ON، DMC والحياة والمحور.

وعبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تقديره للجهد المبذول من جانب صناع الدراما وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس والتى تهدف لحماية حقوق المشاهدين.

ورأى المجلس، أن هذا الأمر انعكس على أداء الشاشات خلال شهر رمضان والذى عرضت فيه أعمال درامية جديدة تليق بالمشاهدين، وعدد منها يعتبر أعمالا إبداعية راقية، مشيرا إلى أنه لذلك كانت الشاشات أكثر جذباً للمشاهدين بفضل الارتقاء بالأعمال الدرامية والتنوع فى محتواها والأفكار الجديدة التى ناقشتها ومنها ما يقدم لأول مرة على الشاشات بجرأة شديدة، ما يؤكد تجلى أجواء الفكر والإبداع التى نعيشها.